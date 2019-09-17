Сначала такие шорты были распространены только между американских скаутов, а теперь и между настоящих модников. Бермуды уже выбрали для себя популярные мировые звезды, блогеры, не осталась в стороне и ведущая «Ранку з Україною» Мария Мельник. Ведущая сделала удачное соединение, но это удается далеко не всем, ведь шорты имеют свои особенности.

«Главная характеристика бермудов – манжеты, особенно советую обратить внимание на то, что они ни в коем случае не должны обтягивать ноги, а наоборот – быть довольно широкими», – объясняет стилист Ольга Нагорная в программе «Ранок з Україною».

Стилист советует под бермуды не носить обтягивающий верх, потому что из-за длины шорт такая соединение может визуально прибавлять вес. Футболка или майка должны быть обязательно заправленные – таким образом каждая девушка сможет подчеркнуть талию. Но это не та одежда, к которой будет подходить обувь без каблуков.

«Под эти шорты лучше выбирать обувь на каблуке – никаких балеток. Единственное, что можно себе позволить – кроссовки на платформе», – поделилась стилист.

А вот если соединять эту вещь с рубашкой, необходимо принять во внимание один нюанс.

«Рубашку мы ни в коем случае не заправляем в бермуды – это в прошлом! Для того, чтобы подчеркнуть талию лучше воспользоваться поясом. При этом рубашка должна быть довольно длинной», – рассказала Ольга Нагорная в эфире канала «Украина».

Бермуды хорошо сочетаются и в более классических луках.

«Несколько короче, чем по колено и без манжетов – то есть, бермуды более классического кроя. Такой вариант шорт будет прекрасно сочетаться с широким свитером, который лучше подпоясать ремешком. И здесь есть особенность – если это короткий свитер, можно и заправить», – говорит стилист Ольга Нагорная.

Ну и обычным костюмом с брюками прямого покроя уже никого не удивишь. Лучше выбирать официальные варианты луков с бермудами.

«Бермуды с оверсайз жакетом выглядят просто невероятно! При этом, пиджаки должны быть длинными – не следует выбирать короткие, подстреленные пиджаки – это не актуально, чем дольше, тем лучше, даже если они будут закрывать шорты. Если жакет для вас слишком объемный, то поверх лучше надеть ремень», – рассказала о модных тенденциях осени стилист.

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