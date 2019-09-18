Об этом стало известно во время заседания НКРЭКУ, сообщает корреспондент Укринформа.

Новый тариф для предприятия составит 21,593 грн за 1 кубометр. Из них тариф на централизованное водоснабжение - 12,161 грн за один кубометр, на централизованное водоотведение - 9,432 грн.

Решение НКРЭКУ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании - газете «Урядовый курьер».

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