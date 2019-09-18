Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Небольшой дождь, только ночью на крайнем юге страны, днем на Закарпатье и Прикарпатье без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6 -11°, днем 10-15°, в южной части ночью 12-17°, днем 20-25°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В столице температура ночью около 10°, днем 12-14°, на Киевщине ночью 6-11°, днем 10-15°.

Согласно прогнозу, днем 19 и ночью 20 сентября в западных и северных областях кое-где небольшой дождь, днем 20 сентября в Украине, кроме южной части, везде небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем в западных, северных, 20 сентября также в центральных областях 11-16°, на остальной территории 15-20°.

В Карпатах иногда небольшой дождь с мокрым снегом; ночью заморозки 0-2°, днем 1-4° тепла.

На Киевщине ночью 19 сентября без осадков, в остальное время кое-где, днем 20 сентября повсеместно небольшой дождь. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 11-16°.

Синоптики прогнозируют 21-22 сентября ночью 1-7° тепла, днем 9-15°, 22 сентября на западе и юге страны до 18°; в Карпатах ночью заморозки 0-3°; Днем 21 сентября 1-6° тепла, 22 сентября 7-12°. Преимущественно без осадков, только в восточных, кое-где северных областях 21 сентября небольшие дожди.

В столичном регионе на выходные температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°. Преимущественно без осадков, только ночью 21 сентября кое-где небольшой дождь.

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