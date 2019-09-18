Нужно немедленно устранить угрозу дальнейшего разрушения башни, пишет Красножон на своей странице Facebook.

"В Аккерманской крепости появилась новая угроза разрушений. На этот раз - воротная башня № 22, соединяющаяй прибрежный Торговый двор с Гражданским. В частности, в последние месяцы заметно расширилась дыра в верхней части кладки стены, которая формирует створ для спусковой решетки этой древней постройки. Расширилась, вероятно, за счет проседания стены и вывала камней по контуру. Не выдержав давления, треснула 560-летняя деревянная подпорная балка, на которой эта кладка держится (теперь уже на честном слове)", - предостерегает Красножон.

По словам историка, "эта башня уникальна. Прежде только частично сохранилась (пока еще) система подъема решетки (советские реставраторы даже установили здесь ее стальной муляж). Построили башню № 22 еще в 1450-х годах. Она одна из старейших в крепости, и из-за расположения была разрушена во время штурма султаном Баязидом в 1484 году. Создана башня во времена наивысшего расцвета средневекового Белгорода на Днестре и максимального расширения крепости".

В архитектурном смысле, акцентирует исследователь, башня служит эталоном для исследования и датировки других сооружений крепости. Упоминается в турецких источниках 1570-х годов в связи с согласованием доступа граждан в старейшую в Аккермане турецкую баню возле ее стен в Торговом дворе в период Рамадана. Именно эта баня описана знаменитым Эвлией Челеби, который, наверное, проходил через эти ворота в XVII веке".

Кроме того, отмечает Красножон, "башня оснащена специальным квадратным отверстием в своде (заложенном плитой в настоящее время) для обстрела противника (в случае прорыва) сверху. Но самым примечательным элементом конструкции башни является та самая деревянная балка, которая сегодня едва держит стены, требуя срочного дополнительного укрепления. Она представляет собой прежний шпангоут средневекового судна, который пошел в дело при строительстве крепости".

Теперь этот образец старины оказался под угрозой исчезновения, считает исследователь крепости, "в результате профанного отношения бизнес-администрации коммунального предприятия «Крепость» (в коммерческой эксплуатации которой крепость находится) для выполнения основной функции, ради которого КП создавалось облсоветом - регулярного историко-архитектурного мониторинга состояния этой древней достопримечательности национального и международного значения".

Стоит отметить, что определенные повреждения некоторые объекты Аккерманской крепости понесли в результате ливня и бури (4-месячная норма осадков выпала за несколько часов), произошедшей в августе текущего года.

В Управлении культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминстрации сообщили корреспонденту Укринформа, что об угрозе разрушения воротной башни крепости известно. Запланирован ремонт этой части памятника архитектуры, на выполнение работ из резервного фонда бюджета Одесской области предусмотрены 21,5 миллиона гривень. Однако пока перевод необходимых средств на ремонтные работы задерживается.

Как сообщалось 14 августа Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО в Париже подало заявку на включение средневековой Белгород-Днестровской (Аккерманской) крепости в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сообщении о подаче заявки отмечено, что "указанный объект является уникальным комплексом памятников, сочетающим остатки античного города с выдающимся средневековым фортификационным сооружением. На протяжении тысячелетий он играл значительную роль международного порта "река-море" в политической и культурной жизни нескольких цивилизаций и был связан с важнейшими историческими событиями Юго-Восточной Европы".

Ученые считают, что эта крепость соответствует по меньшей мере трем критериям ЮНЕСКО: объект отражает важность взаимосвязи человеческих ценностей и развития градостроительства. Памятник является архитектурным ансамблем, иллюстрирующим важные этапы в истории человечества, а также связан с событиями и традициями.

Средневековая крепость превосходит своими размерами все подобные фортификационные сооружения Украины. Периметр ее стен составляет 2,5 километра, а общая площадь - более 9 гектаров. Толщина стен колеблется от 1,5 до 5 метров, а высота стен и башен - от 5 до 15 метров. С севера крепостные стены почти близко подступают к Днестровскому лиману. С остальных трех сторон крепость окружает ров, современная бездна которого достигает 13-14 метров.

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