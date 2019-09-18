Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 18 сентября, за атмосферным фронтом действительно будут идти периодические дожди. Похолодает еще на несколько градусов... Украина окажется между мощным антициклоном над Великобританией и масштабной циклоничностью на северо-востоке. Между антициклоном Hanneke и циклоном Ignaz. И вот пока эти два уважаемые атмосферные джентельмена будут бороться за зоны влияния, все, кто между ними, а это немалый кусок континентальной Европы, включая Украину, будут ощущать последствия этой борьбы - сильный, до штормового, ветер. То есть, главным погодным ньюсмейкером будет завтра в стране сильный ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 метров в секунду", - отметила она.

Диденко советует быть очень осторожными, особенно под большими деревьями, билбордами, а также тщательно выбирать место для парковки автомобиля.

По данным синоптика, температура воздуха будет составлять +11-15° градусов, на юге +15-21°, в Крыму до 25°. В Киеве среда ожидается влажной, холодной и ветреной, добавила она. Порывы ветра будут достигать сильных значений, до 15-20 метров в секунду, похолодает до +11-13°.

"Чтобы мы вовремя не повесили нос от таких новостей, по предварительным прогнозам, на следующей неделе, с 23 сентября, нас снова будет ожидать замечательная, солнечная и теплая погода", - отметила Диденко.

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