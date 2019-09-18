Об этом он написал в Facebook.

"Начинаем постепенно истреблять бумажные процессы в госорганах. Начинаем с куска, на который приходится большая часть бумажного документооборота — кадрового (он же HR). По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно. А сколько впустую тратится времени и талантов — оценить невозможно", - подчеркнул он.

По словам министра, правительство намерено запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме. По мнению Дубилета, такая мера может показаться слишком строгой, но будет прививать цифровую грамотность госслужащим, а также истреблять бумажные процессы в госорганах.

"Здесь мимоходом замечу, что в последнее время государство стало заставлять граждан получать ЭЦП на "флешках" (токенах). Это неправильно. До этой проблемы тоже доберемся. Избавляемся от лишнего. Копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компаниях (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП), автобиография (кому она вообще нужна) и многое другое", - написал Дубилет.

Он также отметил, что в ближайшее время трудовые книжки тоже должны уйти в историю. "Весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д. — в цифру. В цифру нужно также перевести архив. Законы, которые обязывают хранить бумажные дела 75 лет, должны остаться в прошлом веке. Это тоже будет полезно для бизнеса. Сильно упростим всю логику согласований. Блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, упростим и сократим в 3-4 раза", - подчеркнул он.

Министр КМУ планирует сосредоточиться на создании единого реестра госслужащих, поскольку это позволит централизовать и коммуникации, и многие другие HR-аспекты. Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в самых разных форматах.

Для этого, отметил Дубилет, власти придется поменять несколько законов и постановлений, а также внедрить правильное ИТ с особым вниманием к кибербезопасности. "Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев", - написал министр.

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