Об этом рассказал на брифинге в штаб-квартире ООН представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"ООН и наши гуманитарные партнеры безотлагательно призывают найти $ 52 млн., чтобы обеспечить наиболее острые и срочные гуманитарные нужды с приближением зимы, когда температура снизится до отметок от -15 до -20 по Цельсию", - рассказал Дюжаррик.

Он добавил, что план гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2019 год, который предусматривает общие финансовые потребности на уровне $ 162 млн., сейчас наполнен на 32%.

"Около $ 16 млн из средств, которые немедленно необходимы сейчас для защиты гражданского населения, пойдут на помощь жертвам минирования, маркировки минированных территорий и разминирования территорий до того, как они покрылись снежным покровом", - добавил он.

Представитель генсека ООН напомнил, что около 2 миллионов человек на территории, контролируемой украинским правительством, живут на территориях, загрязненных минами и взрывными устройствами.

"Средства также пойдут на помощь 80 тысячам людей, живущим в пределах пятикилометровой полосы близко линии соприкосновения в восточной Украине, для доступа к медицинским услугам - передвижным медицинским командам или для предоставления людям денег на дорогу в медицинские учреждения", - подытожил Дюжаррик.

Как сообщал Укринформ, 12 февраля 2019 года в ООН основали Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от вооруженного конфликта.

Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) относится к так называемым Country-based Pooled Funds ООН, которые позволяют донорам - правительствам, международным и неправительственным организациям - направлять взносы на поддержку местных гуманитарных усилий. Таким образом средства могут доходить до гуманитарных партнеров в зонах конфликта быстро, скоординированно и целенаправленно.

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