С него взяли подписку о невыезде - с запретом на выезд из страны, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

Как стало известно, во время проведения обысков в офисе у Новосадюка офицеры Центра по борьбе с коррупцией обнаружили «черную кассу» (записи), где указано, какие суммы от представителей и структур Илана Шора (бежавший из Молдовы депутат парламента, фигурант уголовного дела о хищении более миллиарда долларов из банковской системы страны) руководитель Sputnik получал в качестве оплаты за публикацию мнений «политологов» и «экспертов», которые поддерживали Демократическую партию.

В руках прокуроров оказался его личный архив видео и аудиозаписей, с помощью которых Новосадюк фиксировал факты передачи взяток сотрудникам Центра по борьбе с коррупцией, Генпрокуратуры, Службы информации и безопасности и Координационного совета по вопросам телевидения и радио.

Имя Владимира Новосадюка фигурирует и в отчете американского детективного агентства «Кролл», которое расследовало хищения банковского миллиарда.

Накануне по делу о банковском хищения были задержаны депутаты парламента Молдовы Регина Апостолова и Марина Таубер, которые также фигурируют в отчете «Кролл».

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