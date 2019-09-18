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Байден обошел ближайших конкурентов среди демократов
18.09.2019 12:21
Бывший вице-президент США Джо Байден обошел на 12 пунктов своего ближайшего однопартийца Берни Сандерса и на 16 пунктов демократа Элизабет Уоррен, которые считаются его вероятными конкурентами внутри партии на президентских выборах в США.

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Об этом свидетельствуют последние данные социологических опросов между американских избирателей, представленных компанией Morning Consult.

Так, по результатам исследования, Джо Байдена поддерживают 32% опрошенных, сенатора Сандерса - 20%, а Элизабет Уоррен - 18%.

Результаты опроса Morning Consult подтверждают тенденцию и настроения электората, освещенные по результатам других социологических исследований. Именно Байден, Сандерс и Уоррен признаются лидерами гонки между демократов, которые к тому же имеют двузначные цифры поддержки.

При этом в отдельных штатах, таких как Южная Каролина, Невада, Айова и Нью-Гемпшир, прежний вице-президент Джо Байден имеет еще больший отрыв от своего ближайшего конкурента Берни Сандреса.

Опрос Morning Consult проводился в период 13-15 сентября и охватил 7487 граждан с правом голоса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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