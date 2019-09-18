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Путин назвал Израиль русскоязычным государством
18.09.2019 13:37
По словам Путина, в Израиле живет 2 млн русскоязычных граждан.  

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Президент России Владимир Путин назвал Израиль русскоязычным государством. Об этом он заявил на конгрессе международного еврейского благотворительного фонда “Керен ха-Йесод“ в Москве, передает российский РБК.

Издание опубликовало видео выступления Владимира Путина на конгрессе. Российский президент заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, поскольку на его территории живет более 2 миллионов русскоязычных граждан.

Он также подчеркнул, что между народами РФ и Израиля есть много общего. Они даже могут назвать себя семьей. Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая сетевая общая семья.

Почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством, - заявил Путин.

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