Давайте разберемся во всех хитростях этого блюда.

Какая рыба подойдет

Абсолютно все виды рыб подходят для котлет. Это может быть и речная, и озерная, и морская рыба. Но главное требование - рыба должна быть свежей!

Конечно же, более сочным получится фарш из крупной рыбы, да и очистить от костей такую проще. Но если вы имеете дело с рыбкой мелкой, просто пропустите через мясорубку ее несколько раз, таким образом вы максимально измельчите мелкие косточки.

Что добавить в фарш

Обязательно добавьте яйцо, специи и пряности. Для пикантности добавьте лук или чеснок, а также немного лимонного сока.

Что делать, чтоб котлеты держали форму

Рыбные котлеты обязательно нужно запанировать. Панировка сохранит форму котлеты и не даст ей развалиться на сковороде. В качестве панировки используют муку или панировочные сухари.

Секреты приготовления

Рыбные котлеты можно жарить, запекать, готовить на пару. Последние получаются наиболее нежными. При жарке котлет, вначале стоит обжарить их на сильном огне с двух сторон буквально по минуте, а после накрыть сковороду крышкой и довести до готовности на минимальном огне.

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