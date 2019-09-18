Три четверти россиян хотят ограничить приток трудовых мигрантов в страну. При этом каждый третий хочет ограничить или вовсе запретить приезд украинцев в РФ. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного российским аналитическим центром “Левада-Центр“.

Опрос, посвященный мониторингу ксенофобских настроений в России, выявил заметный рост таких настроений. Как отмечают авторы исследования, “мигрантская“ тема возвращается в публичную повестку и во внимание населения после того, как она отступила на второй план в результате аннексии Крыма и последовавших геополитических событий.

Так, доля респондентов, выступающих за ограничение трудовой миграции, выросла на 14 п.п. за последние два года. Это проявилось в том числе и в отношении к украинцам.

Так, на вопрос, насколько близко респонденты готовы видеть украинцев, получены такие ответы:

- 11% указали “готов(а) видеть их между членов семьи“,

- 8% - “готов(а) видеть их между близких друзей“,

- 10% - “готов(а) видеть их между соседей“,

- 5% - “готов(а) видеть их между коллег по работе“,

- 28% - “готов(а) видеть их между жителей России“.

При этом 19% указали, что “пускал(а) бы украинцев в Россию только временно“, 16% - “не пускал(а) бы их в Россию“. 4% затруднились с ответом.

Напомним, число мигрантов в мире превысило 270 млн. Почти половина всех мигрантов на планете проживают лишь в десяти странах. Из них 51 млн человек – в США.





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