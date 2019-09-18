Деловые Сводки
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|Почти половина украинцев против отмены моратория на продажу земли - опрос
|18.09.2019 14:34
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Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центр Разумкова, проведенного с 6 по 11 сентября.
Принятие закона о рынке земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 года поддерживает 31% опрошенных, а не поддерживает 49,1%.
Принятие закона о детенизации и легализации игорного бизнеса до 1 декабря этого года поддерживает 46,5% украинцев, а не поддерживает 34,1%.
Принятие закона о детенизации и легализации добычи янтаря до 1 декабря поддерживает 66,4% респондентов, а 13,6% – не поддерживает.
В ходе исследования было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка – многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Погрешность не превышает 2,3%.