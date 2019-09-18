Деловые Сводки
- Санкции вынудили российского олигарха Ротенберга сменить свои привычки на более скромные
- «С Днем Рождения, ЗЕ Мама!»: в сети появилось довольно странное поздравление мамы украинского президента
- РФ демонстрирует готовность к деэскалации конфликта на Донбассе - Пристайко
- Почти половина украинцев против отмены моратория на продажу земли - опрос
- Треть россиян хочет ограничить или запретить въезд украинцев в РФ - опрос
|РФ демонстрирует готовность к деэскалации конфликта на Донбассе - Пристайко
|18.09.2019 14:52
|
Россия демонстрирует готовность к деэскалации ситуации на Донбассе. Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью немецкому Die Welt.
Мы видим первые, предварительные признаки этого (готовности со стороны Кремля к деэскалации - Ред.), - ответил министр на соответствующий вопрос журналиста немецкого издания. Также дипломат рассказал об успешном опыте разведения сил на трех тестовых участках линии фронта: В конце концов, частотность бомбардировок значительно упала, и количество погибших соответственно уменьшилось, - заявил Пристайко.
По его словам, этот опыт планируется распространить на всю линию соприкосновения, но прекращать конфликт на Донбассе за счет уступок украинских территорий не планируется. Мы не сдадим украинской территории и сообщили россиянам о наших красных линиях. Поэтому не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, как например, это произошло в Молдове с Приднестровьем.
Мы хотим вернуть наших граждан. И если это не является возможным, нам нужно будет прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще рано, - заявил министр.
Напомним, Украина готовится к отводу войск по всей линии фронта. Но конечный результат будет зависеть от аналогичных действий противоположной стороны.