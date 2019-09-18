Россия демонстрирует готовность к деэскалации ситуации на Донбассе. Об этом глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в интервью немецкому Die Welt.

Мы видим первые, предварительные признаки этого (готовности со стороны Кремля к деэскалации - Ред.), - ответил министр на соответствующий вопрос журналиста немецкого издания. Также дипломат рассказал об успешном опыте разведения сил на трех тестовых участках линии фронта: В конце концов, частотность бомбардировок значительно упала, и количество погибших соответственно уменьшилось, - заявил Пристайко.

По его словам, этот опыт планируется распространить на всю линию соприкосновения, но прекращать конфликт на Донбассе за счет уступок украинских территорий не планируется. Мы не сдадим украинской территории и сообщили россиянам о наших красных линиях. Поэтому не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, как например, это произошло в Молдове с Приднестровьем.

Мы хотим вернуть наших граждан. И если это не является возможным, нам нужно будет прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще рано, - заявил министр.

Напомним, Украина готовится к отводу войск по всей линии фронта. Но конечный результат будет зависеть от аналогичных действий противоположной стороны.

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