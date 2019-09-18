«С Днем Рождения, ЗЕ Мама!»: в сети появилось довольно странное поздравление мамы украинского президента
18.09.2019 15:11
18 сентября
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18.09.2019
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Метки: маразм, культ личности, день рождения, материнство, Зеленский.
18 сентября
16 сентября у мамы Владимира Зеленского был день рождения - Римме Владимировне исполнилось 69 лет. В сети появилось необычное видео-поздравление. Видео опубликовала плут театра музыкально-пластических искусств Академия Движения (Кривой Рог) Юлия Пахаян на своей странице в Facebook: "Сегодня шестнадцатое сентября! Сегодня день рождения отмечает Римма Владимировна Зеленская, мама президента Украины. Мы решили её поздравить... и передать ей частичку нашей народной любви". Ролик вызвал очень неоднозначную реакцию в соцсетях - пользователи назвали его "лизоблюдством", "зарождением культа личности" и провели параллели с аналогичными дифирамбами президентам России, Туркменистана и даже Иосифу Сталину. Между тем, автором нашумевшего ролика для мамы Зеленского оказалась гражданка Молдовы Адриана Василков, однако кто заказал ролик, пока остаётся тайной. Следует добавить, что в Youtube отключены комментарии к видео, там нельзя увидеть количество лайков и дизлайков.