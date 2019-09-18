Российский олигарх Аркадий Ротенберг, который находится под санкциями Запада из-за причастности к строительству так называемого Крымского моста, опасается выходить на своей яхте RAHIL далее Босфора. Об этом пишет журналист Андрей Клименко в Facebook.

“Вот вам пример, как “не работают“. Это яхта RAHIL (IMO: 1010533), которая, по данным СМИ, принадлежит российскому подсанкционному олигарху Аркадию Ротенбергу, владельцу подсанкционних компаний-строителей Крымского моста. Яхта сегодня идет из Анапы в оккупированную Ялту.

Отметим, что в связи с включением Ротенберга в санкционные списки во всех странах ЕС, США, Британского Содружества, яхта с июля 2014 года курсирует исключительно по Черному морю, а зимой идет на стоянку не далее Стамбула, избегая возможного ареста. Ранее ее ареалом были курорты и острова Средиземного моря: Ницца, Монако“, - отметил Клименко. Кроме того, по его словам, Ротенбергу также пришлось сменить флаг судна на российский, потому что под другими не регистрируют.





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