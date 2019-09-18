18 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Санкции вынудили российского олигарха Ротенберга сменить свои привычки на более скромные • РФ демонстрирует готовность к деэскалации конфликта на Донбассе - Пристайко • Треть россиян хочет ограничить или запретить въезд украинцев в РФ - опрос • Правила приготовления вкусных рыбных котлет • Путин назвал Израиль русскоязычным государством • Почти половина украинцев против отмены моратория на продажу земли - опрос • Байден обошел ближайших конкурентов между демократоввсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: война, ядерное оружие, моделирование. 18 сентября 2482война, ядерное оружие, моделирование. Ученые из проекта Наука и глобальная безопасность Принстонского университета создали модель последствий от вероятного "ограниченного" ядерного противостояния между Североатлантическим Альянсом (НАТО) и Россией. Видео было опубликовано на YouTube-канале одного из руководителей этого проекта Алекса Глесера. Для создания видеоролика были использованы обширные наборы данных о ядерном оружии, его запасах у обеих сторон конфликта, а также о возможных целях для каждой конкретной ракеты. Согласно показанному сценарию, Россия наносит удар по приграничным районам Польши и Германии, стремясь ограничить силы Альянса в регионе Центральной и Восточной Европы, а в ответ НАТО применяют ядерное оружие по Калининградской области. В последствии от "локального" конфликта, по подсчетам ученых, уже в первые часы погибнет примерно 91,5 млн. человек. Фоторепортажи Популярные теги Дмитрий Дятлов, зима, фестивали, Донбасс, фотопроект, авиация, Нацгвардия, вера, Карпаты, протесты, аннексия Крыма, полиция, досуг, Россия, кошки, военная техника, традиции, суд, Сергей Смоленцев, ЗСУ, политика, ВСУ, фотография, праздники, парады, ВМС, путешествия, цирк, экология, выборы, Майдан, политики, архитектура, тест-драйв, бизнес, оккупация, джаз, беспорядки, юмор, автомобили, общество, Верховная Рада, Львів, природа, концерты, АТО, Динамо, уикенд, солдат, история, заводы, Львов, портрет, мир, катастрофы, транспорт, дизайн, Шахтер, Саакашвили, #Євромайдан, столкновения, культура, люди, животные, милиция, самолеты, футбол, туризм, митинги, живопись, Путин, акции, корабли, мода, Одесса, соревнования, технологии, искусство, стихийные бедствия, город, Порошенко, женщины, США, пейзажи, выставки, знаменитости, Олимпиада, война, музыка, Александр Зубко, фотоконкурсы, церковь, мотоциклы, учения, спорт, дети, Киев, фотоподборки, НАТО, марш Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Дмитрий Дятлов, зима, фестивали, Донбасс, фотопроект, авиация, Нацгвардия, вера, Карпаты, протесты, аннексия Крыма, полиция, досуг, Россия, кошки, военная техника, традиции, суд, Сергей Смоленцев, ЗСУ, политика, ВСУ, фотография, праздники, парады, ВМС, путешествия, цирк, экология, выборы, Майдан, политики, архитектура, тест-драйв, бизнес, оккупация, джаз, беспорядки, юмор, автомобили, общество, Верховная Рада, Львів, природа, концерты, АТО, Динамо, уикенд, солдат, история, заводы, Львов, портрет, мир, катастрофы, транспорт, дизайн, Шахтер, Саакашвили, #Євромайдан, столкновения, культура, люди, животные, милиция, самолеты, футбол, туризм, митинги, живопись, Путин, акции, корабли, мода, Одесса, соревнования, технологии, искусство, стихийные бедствия, город, Порошенко, женщины, США, пейзажи, выставки, знаменитости, Олимпиада, война, музыка, Александр Зубко, фотоконкурсы, церковь, мотоциклы, учения, спорт, дети, Киев, фотоподборки, НАТО, маршВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Ученые из проекта Наука и глобальная безопасность Принстонского университета создали модель последствий от вероятного "ограниченного" ядерного противостояния между Североатлантическим Альянсом (НАТО) и Россией. Видео было опубликовано на YouTube-канале одного из руководителей этого проекта Алекса Глесера. Для создания видеоролика были использованы обширные наборы данных о ядерном оружии, его запасах у обеих сторон конфликта, а также о возможных целях для каждой конкретной ракеты. Согласно показанному сценарию, Россия наносит удар по приграничным районам Польши и Германии, стремясь ограничить силы Альянса в регионе Центральной и Восточной Европы, а в ответ НАТО применяют ядерное оружие по Калининградской области. В последствии от "локального" конфликта, по подсчетам ученых, уже в первые часы погибнет примерно 91,5 млн. человек. 18.09.2019



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