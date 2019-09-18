В США смоделировали последствия ядерной войны между НАТО и РФ
18.09.2019 15:48
18 сентября
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18.09.2019
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Метки: война, ядерное оружие, моделирование.
18 сентября
Ученые из проекта Наука и глобальная безопасность Принстонского университета создали модель последствий от вероятного "ограниченного" ядерного противостояния между Североатлантическим Альянсом (НАТО) и Россией. Видео было опубликовано на YouTube-канале одного из руководителей этого проекта Алекса Глесера. Для создания видеоролика были использованы обширные наборы данных о ядерном оружии, его запасах у обеих сторон конфликта, а также о возможных целях для каждой конкретной ракеты. Согласно показанному сценарию, Россия наносит удар по приграничным районам Польши и Германии, стремясь ограничить силы Альянса в регионе Центральной и Восточной Европы, а в ответ НАТО применяют ядерное оружие по Калининградской области. В последствии от "локального" конфликта, по подсчетам ученых, уже в первые часы погибнет примерно 91,5 млн. человек.