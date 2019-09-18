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|Минфин привлек почти 2,8 миллиарда от продажи гособлигаций
|18.09.2019 16:26
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Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет привлечено 2 758 406 748,85 грн (по официальному курсу НБУ)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что было удовлетворено 46 заявок на приобретение ОВГЗ с 61 выставленной.
Как сообщал Укринформ, Министерство финансов Украины 10 сентября 2019 года на аукционе по размещению облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,5 млрд грн (по официальному курсу НБУ).
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