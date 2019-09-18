Министерство финансов Украины 17 сентября 2019 года на аукционе по размещению облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,76 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает пресс-служба Минфина. «По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет привлечено 2 758 406 748,85 грн (по официальному курсу НБУ)», - говорится в сообщении. Отмечается, что было удовлетворено 46 заявок на приобретение ОВГЗ с 61 выставленной. Как сообщал Укринформ, Министерство финансов Украины 10 сентября 2019 года на аукционе по размещению облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,5 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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