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Минфин привлек почти 2,8 миллиарда от продажи гособлигаций
18.09.2019 16:26
Министерство финансов Украины 17 сентября 2019 года на аукционе по размещению облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,76 млрд грн (по официальному курсу НБУ).

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Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет привлечено 2 758 406 748,85 грн (по официальному курсу НБУ)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что было удовлетворено 46 заявок на приобретение ОВГЗ с 61 выставленной.

Как сообщал Укринформ, Министерство финансов Украины 10 сентября 2019 года на аукционе по размещению облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 16,5 млрд грн (по официальному курсу НБУ).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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