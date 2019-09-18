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|Как улучшить вкус рыбы
|18.09.2019 16:44
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Рыба отлично сочетается с зеленью, лимоном или лаймом, сельдереем, пастернаком и кореньями петрушки. Вкусной ее сделает перец – черный, красный, базилик, розмарин, анис, фенхель, мелисса и мята.
Если ты собираешься запекать рыбу в фольге, сбрызни ее соком лайма или лимона – это уберет навязчивый запах рыбы и придаст ей цитрусовый благовоние. Чтобы получить более интенсивный лимонный вкус – обложи рыбу ломтиками лимона. Для запекания довольно лука, только с ним как раз нужно быть осторожным и не переборщить, чтобы не было сильного лукового вкуса. Также для рыбы в духовке подойдет базилик, фенхель и чеснок.
Если ты готовишься варить бульон или уху, обязательно используй лавровый лист, перец горошком, лук и петрушку. Пикантности юшке придаст красный перец или мускатный орех. Для пряного супа поэкспериментируй с шалфеем.
Если ты планируешь жарить рыбу, то можешь обойтись солью и перцем. Также приготовить маринад на основе оливкового масла с использованием чеснока и любой зелени. Осторожно используй мускат, миндаль, тмин и кориандр и следи, чтобы любые приправы при жарке не подгорали.
Виды маринадов для рыбы – лимонный, горчичный, винный, соевый, майонезный, йогуртовый, на основе лука, овощной.
В качестве овощных приправ с рыбой хорошо сочетаются томаты, болгарский перец, кабачок, фасоль – обычная и стручковая, морковь. Выгодно подчеркнет вкус рыбы сыр и сливки, особенно в дуэте.