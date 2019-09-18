В официальных сообщениях указано, что было получено сообщение о минировании и правоохранители ищут взрывчатку. По другой информации - на мосту неадекватный мужчина угрожает все взорвать. Паблик “Киев Оперативный“ утверждает, что на мосту остановился автомобиль, из которого вышел мужчина, который ходит и кричит, что все взорвет.

“Из его сумки торчит приклад, а в руке у него какие-то кнопки“, - говорится в сообщении. Движение “красной ветки“ метро организовано от станции “Академгородок“ до “Арсенальной“ и от “Дарницы“ до “Лесной“. Движение между станциями “Арсенальная“ и “Дарница“ остановлено, говорится в сообщении КП “Киевский метрополитен“. Патрульная полиция Киева сообщила, что ограничено также движение автомобильного транспорта.





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