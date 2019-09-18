Погода, Новости, загрузка...
Обманутые инвесторы новостроек вышли на митинг: В центре Киева было перекрыто движение
18.09.2019 17:59
Люди требуют помощи правительства.  

Kiev_1_18.09.18

В Киеве правооохранители перекрыли движение по улице Грушевского от здания Кабинета Министров до здания Верховной Рады из-за шествия митингующих. Об этом сообщают Українські Новини.

Около 300 инвесторов недостроенных жилых домов в столице требуют от властей выделить финансирование на завершение строительства жилищных комплексов.

Некоторые из митингующих держат в руках железную посуду, звеня ею, а также плакаты с требованиями, на некоторых из них надеты мешки с надписями “обманутый инвестор недостройки“. Правоохранители усилили охрану здания правительства. Обстановка спокойная.

Ранее была названа общая стоимость квартир в новостройках Киева. В столице на первичном рынке на продажу выставлено более 50 тысяч квартир. Их общая стоимость составляет 97,7 млрд грн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий