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|Обманутые инвесторы новостроек вышли на митинг: В центре Киева было перекрыто движение
|18.09.2019 17:59
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В Киеве правооохранители перекрыли движение по улице Грушевского от здания Кабинета Министров до здания Верховной Рады из-за шествия митингующих. Об этом сообщают Українські Новини.
Около 300 инвесторов недостроенных жилых домов в столице требуют от властей выделить финансирование на завершение строительства жилищных комплексов.
Некоторые из митингующих держат в руках железную посуду, звеня ею, а также плакаты с требованиями, на некоторых из них надеты мешки с надписями “обманутый инвестор недостройки“. Правоохранители усилили охрану здания правительства. Обстановка спокойная.
Ранее была названа общая стоимость квартир в новостройках Киева. В столице на первичном рынке на продажу выставлено более 50 тысяч квартир. Их общая стоимость составляет 97,7 млрд грн.