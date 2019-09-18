Об этом в среду, 18 сентября, сообщил на своей странице в Facebook директор консалтингового агентства А-95 Сергей Куюн.

"Вчера остановился нефтеперевалочный комплекс в Херсоне, сегодня свежая информация: останавливается Южный - вторая по мощности морская перевалка в Украине. Топлива для отгрузки осталось на один день", - написал он.

По его информации, проблемы с перевалкой дизтоплива связаны с действиями украинских таможенников.

"В резервуарах (порта Южный – прим. ред.) находится 27 тыс. т дизтоплива из Греции, которое сюда возят уже несколько лет. По последним данным, энергетическая таможня готовит документы на отказ оформление этой партии, так как таможенная лаборатория нашла там превышение по сере в размере 0,1% от норматива. При этом в документах лаборатории указано, что ошибка исследования составляет 1,7%. При этом есть минимум пять разных исследований этой партии в международных лабораториях, которые показали содержание серы 9,4 ppm, т.е. в пределах нормы", - пишет директор А-95.

По его словам, проблема в том, что эти 27 тысяч тонн "закупорили" терминал и не позволяют принять еще два танкера по 30 тыс. т, которые запланированы к перевалке на вторую половину сентября.

"А без этих партий баланс рынка в сентябре вообще не пляшет, учитывая снижение отгрузок белорусами и по-прежнему наглухо пустую трубу из России. И это значит, что цена улетит еще больше и сауды тут не причем. По нашим оценкам, уже сегодня из-за дефицита ажиотажная (может кому-то нравится слово спекулятивная) составляющая в цене вагонных партий дизтоплива достигла 2900 грн/т или более 10%. Так, если себестоимости закупки в Беларуси с учетом маржи трейдера $20/т равняется 24772 грн/т, то продают по 27330 грн/т или с допнаценкой 2558 грн/т или более 100 баксов на тонне. Прогнозировать, сколько будет стоит дизель без ожидаемых морских поставок в сентябре, я не берусь", - резюмировал знаток рынка нефтепродуктов.

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