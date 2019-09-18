Погода в Украине резко ухудшилась. Лишним доказательством этого стало то, что в Карпатах выпал снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

На одной из самых высоких гор Украинских Карпат Поп Иван сегодня выпал мелкий снег. Температура воздуха на вершине достигла нуля градусов по Цельсию.

По состоянию на 08:00 18.09.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер Ю. Ю-З. 5-6 м / с. Температура воздуха 0 °С. Падает мелкий снег, - информируют в сообщении.

Отмечается, что синоптики прогнозируют в Карпатах температуру воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем 3-8. На территории Ивано-Франковской области прогнозируют порывы ветра до 20 м/с.

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