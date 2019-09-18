Мужчина пытался вытащить у девушки мобильный телефон.

В Запорожье бдительные пассажиры маршрутки поймали мужчину, который пытался украсть у девушки мобильный. Люди удерживали преступника до приезда полиции – сообщили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Как сообщают местные СМИ, карманник сел в автобус на остановке «Автовокзал», а уже на «Базарной» вытащил у девушки телефон.

Напомним, не так давно в Киеве на железнодорожном вокзале оперативники задержали мужчину, которого подозревают в том, что он вытащил из сумки у девушки кошелек и попытался сбежать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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