|Как проверить продукты на содержание пальмового масла
|18.09.2019 19:51
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Как распознать наличие пальмового масла самостоятельно?
Творог и сметана
Послевкусие после творога и сметаны, в которых есть пальмовое масло, неприятное, жирной пленкой по языку. Такой продукт не растворяется до конца в слюне. Оставь при комнатной температуре творог на тарелке, и если спустя время творог покроется желтой жесткой корочкой, и в то же время не будет бродить, то он содержит вредное масло.
Мороженое
Оставь мороженое таять при комнатной температуре – настоящее растает постепенно, его форма еще долго будет оставаться прежней, лишь немного расползаясь. Мороженое с пальмовым маслом в составе выделит «сыворотку», растечется лужей по тарелке.
Сыр
Сыр с пальмовым маслом будет мыльным на вкус, с неприятным ароматом и послевкусием, слишком химическим для натурального продукта. Сыр, который крошится, скорей только сделан на растительной основе. Поставь тарелку с кусочком сыра под прямые солнечные лучи – натуральный сыр будет таять, плавиться, а искусственный обветриваться и выделять капли влаги.
Сливочное масло
Сливочное масло, как и творог, должно растворяться и таять во рту, а не ложится пленкой на языке. Если бросить натуральное сливочное масло на сковороду, оно не будет шипеть и разойдется белой пленкой. Растительное же масло сразу превратится в однородную жидкость.