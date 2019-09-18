Как распознать наличие пальмового масла самостоятельно?

Творог и сметана

Послевкусие после творога и сметаны, в которых есть пальмовое масло, неприятное, жирной пленкой по языку. Такой продукт не растворяется до конца в слюне. Оставь при комнатной температуре творог на тарелке, и если спустя время творог покроется желтой жесткой корочкой, и в то же время не будет бродить, то он содержит вредное масло.

Мороженое

Оставь мороженое таять при комнатной температуре – настоящее растает постепенно, его форма еще долго будет оставаться прежней, лишь немного расползаясь. Мороженое с пальмовым маслом в составе выделит «сыворотку», растечется лужей по тарелке.

Сыр

Сыр с пальмовым маслом будет мыльным на вкус, с неприятным ароматом и послевкусием, слишком химическим для натурального продукта. Сыр, который крошится, скорей только сделан на растительной основе. Поставь тарелку с кусочком сыра под прямые солнечные лучи – натуральный сыр будет таять, плавиться, а искусственный обветриваться и выделять капли влаги.

Сливочное масло

Сливочное масло, как и творог, должно растворяться и таять во рту, а не ложится пленкой на языке. Если бросить натуральное сливочное масло на сковороду, оно не будет шипеть и разойдется белой пленкой. Растительное же масло сразу превратится в однородную жидкость.

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