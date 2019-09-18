Захват моста в Киеве

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По состоянию на 19:30 СБУ получила приказ начинать ликвидацию террориста. Его взяли штурмом. Катера пошли под мост, наш корреспондент сообщает, что выстрелов слышно не было, скорее всего мужчину арестовали живым. Аваков подтвердил информацию — мужчину арестовали. На брифинге МВД, который проводится прямо возле моста с участием Авакова и начальника полиции Киева Андрея Крищенко, сообщают, что терористу Алексею Балько теперь грозит пожизненное. Фоторепортажи Популярные теги Динамо, катастрофы, фотопроект, дети, женщины, город, корабли, история, кошки, архитектура, беспорядки, экология, Нацгвардия, выборы, мода, Шахтер, ВСУ, зима, церковь, спорт, традиции, политики, Одесса, футбол, люди, животные, парады, США, война, стихийные бедствия, Карпаты, досуг, Александр Зубко, Путин, пейзажи, Львів, Львов, Сергей Смоленцев, столкновения, политика, туризм, полиция, транспорт, Киев, вера, Саакашвили, тест-драйв, юмор, фотоподборки, ЗСУ, солдат, Верховная Рада, общество, заводы, аннексия Крыма, милиция, Олимпиада, искусство, технологии, фотоконкурсы, культура, автомобили, самолеты, НАТО, учения, Порошенко, соревнования, праздники, портрет, фотография, протесты, музыка, джаз, концерты, знаменитости, ВМС, АТО, Майдан, мотоциклы, фестивали, выставки, оккупация, суд, авиация, дизайн, живопись, природа, мир, Россия, марш, уикенд, акции, военная техника, Дмитрий Дятлов, Донбасс, путешествия, цирк, #Євромайдан, бизнес, митинги Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец Динамо, катастрофы, фотопроект, дети, женщины, город, корабли, история, кошки, архитектура, беспорядки, экология, Нацгвардия, выборы, мода, Шахтер, ВСУ, зима, церковь, спорт, традиции, политики, Одесса, футбол, люди, животные, парады, США, война, стихийные бедствия, Карпаты, досуг, Александр Зубко, Путин, пейзажи, Львів, Львов, Сергей Смоленцев, столкновения, политика, туризм, полиция, транспорт, Киев, вера, Саакашвили, тест-драйв, юмор, фотоподборки, ЗСУ, солдат, Верховная Рада, общество, заводы, аннексия Крыма, милиция, Олимпиада, искусство, технологии, фотоконкурсы, культура, автомобили, самолеты, НАТО, учения, Порошенко, соревнования, праздники, портрет, фотография, протесты, музыка, джаз, концерты, знаменитости, ВМС, АТО, Майдан, мотоциклы, фестивали, выставки, оккупация, суд, авиация, дизайн, живопись, природа, мир, Россия, марш, уикенд, акции, военная техника, Дмитрий Дятлов, Донбасс, путешествия, цирк, #Євромайдан, бизнес, митингиЛеонид Швец Достаточно одной таблетки, или Сколько мыши в человеке Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи mvs.gov.ua, informator.ua, Киев, Украина 18.09.2019



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