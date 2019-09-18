Захват моста в Киеве

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В среду, 18 сентября, около 16:00 на мосту Метро неизвестный пригрозил устроить теракт. Он перекрыл мост своим автомобилем Opel и сообщил, что взорвет все вокруг, а также открыл огонь, сбив полицейский дрон. Полиция расценивает события, как подготовку к теракту. Злоумышленник был задержан силовиками. Это Алексей Балько. Он — 42-летний уроженец Крыма, АТОшник и военнослужащий ВСУ, начальник радиостанции полевого узла связи Сил Специальных Операций в Броварах, которое занимается информационной войной против России. На момент совершения своих действий он был обмотан украинским флагом. Некоторые источники сообщают, что его условием было прекратить капитуляции на Донбассе. Но информация пока не подтвержденная официально. По состоянию на 19:30 СБУ получила приказ начинать ликвидацию террориста. Его взяли штурмом. Катера пошли под мост, наш корреспондент сообщает, что выстрелов слышно не было, скорее всего мужчину арестовали живым. Аваков подтвердил информацию — мужчину арестовали. На брифинге МВД, который проводится прямо возле моста с участием Авакова и начальника полиции Киева Андрея Крищенко, сообщают, что терористу Алексею Балько теперь грозит пожизненное.