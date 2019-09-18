19 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Основные правила осеннего питания • В Одесской области построят три ветроэлектростанции • В Карпатах пошел мелкий снег • В Запорожье пассажиры маршрутки задержали карманника • Вятрович прокомментировал свою отставку и новый бюджет института • В Украине подорожает дизтопливо - эксперт • Обманутые инвесторы новостроек вышли на митинг: В центре Киева было перекрыто движение все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: задержания, КОРД, Белько. 19 сентября задержания, КОРД, Белько. Як затримували 42-річниого Олексія Миколайовича Белько, уродженця Фороса і військовослужбовеця ЗСУ, сержанта-контрактника, начальника радіостанції польового вузла зв'язку військової частини А3628 в Броварах Фоторепортажи Популярные теги суд, город, солдат, АТО, митинги, парады, Карпаты, досуг, ЗСУ, стихийные бедствия, живопись, дети, транспорт, политики, мотоциклы, мода, Верховная Рада, кошки, Одесса, искусство, Сергей Смоленцев, фотопроект, Майдан, катастрофы, выборы, концерты, фестивали, общество, Дмитрий Дятлов, автомобили, Динамо, Шахтер, люди, корабли, юмор, дизайн, Львів, цирк, фотоподборки, путешествия, США, фотоконкурсы, пейзажи, столкновения, экология, самолеты, уикенд, авиация, ВСУ, война, Донбасс, тест-драйв, животные, НАТО, традиции, марш, природа, военная техника, культура, Саакашвили, Александр Зубко, технологии, туризм, ВМС, полиция, оккупация, протесты, портрет, бизнес, Киев, фотография, аннексия Крыма, женщины, вера, спорт, архитектура, джаз, соревнования, заводы, история, беспорядки, Львов, праздники, зима, Порошенко, Путин, выставки, Россия, #Євромайдан, церковь, мир, милиция, футбол, музыка, Олимпиада, Нацгвардия, знаменитости, учения, политика, акции Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец суд, город, солдат, АТО, митинги, парады, Карпаты, досуг, ЗСУ, стихийные бедствия, живопись, дети, транспорт, политики, мотоциклы, мода, Верховная Рада, кошки, Одесса, искусство, Сергей Смоленцев, фотопроект, Майдан, катастрофы, выборы, концерты, фестивали, общество, Дмитрий Дятлов, автомобили, Динамо, Шахтер, люди, корабли, юмор, дизайн, Львів, цирк, фотоподборки, путешествия, США, фотоконкурсы, пейзажи, столкновения, экология, самолеты, уикенд, авиация, ВСУ, война, Донбасс, тест-драйв, животные, НАТО, традиции, марш, природа, военная техника, культура, Саакашвили, Александр Зубко, технологии, туризм, ВМС, полиция, оккупация, протесты, портрет, бизнес, Киев, фотография, аннексия Крыма, женщины, вера, спорт, архитектура, джаз, соревнования, заводы, история, беспорядки, Львов, праздники, зима, Порошенко, Путин, выставки, Россия, #Євромайдан, церковь, мир, милиция, футбол, музыка, Олимпиада, Нацгвардия, знаменитости, учения, политика, акцииЛеонид Швец Достаточно одной таблетки, или Сколько мыши в человеке Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Як затримували 42-річниого Олексія Миколайовича Белько, уродженця Фороса і військовослужбовеця ЗСУ, сержанта-контрактника, начальника радіостанції польового вузла зв'язку військової частини А3628 в Броварах 19.09.2019



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