З‘явилось відео з місця затримання Олексія Белько, який погрожував підірвати міст Метро
18.09.2019 23:50
19 сентября
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19.09.2019
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Метки: задержания, КОРД, Белько.
19 сентября
Як затримували 42-річниого Олексія Миколайовича Белько, уродженця Фороса і військовослужбовеця ЗСУ, сержанта-контрактника, начальника радіостанції польового вузла зв'язку військової частини А3628 в Броварах