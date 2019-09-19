|Антикоррупционный суд разрешил задержать фигуранта дела "Роттердам+"
|19.09.2019 06:58
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Соответствующая информация обнародована на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
"18 сентября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины поддержала позицию прокуроров САП и приняла решение о предоставлении разрешения на задержание с целью повода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского", - говорится в сообщении.
Таким образом, Апелляционная палата ВАСУ отменила решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева, которая отказала в удовлетворении ходатайства НАБУ и САП о заочном аресте служащего НКРЭКУ.
Как сообщалось, Владимир Бутовский подозревается в злоупотреблениях при применении так называемой формулы "Роттердам+", убытки от которого достигают более 18 млрд 868 млн гривень.