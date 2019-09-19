Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, последним летним днем было 17 сентября, когда среднесуточная температура превышала +15° С. 18 числа среднесуточная температура будет ниже этой величины, следовательно в Киев пришла метеорологическая осень", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что метеорологическое лето в Киеве, которое началось 13 мая, завершилось 17 сентября и в целом продолжалось 127 дней, то есть болше четырех месяцев. Дольше лето было в 2012 году - оно длилось 166 дней.

Всего в течение лета было 23 жарких дня с температурой выше +30° С. После резкого похолодания киевлян ждет на следующей неделе потепление, которое называют "бабьим летом", добавили в обсерватории.

Всего в течение лета было 23 жарких дня с температурой выше +30° С. После резкого похолодания киевлян ждет на следующей неделе потепление, которое называют "бабьим летом", добавили в обсерватории.

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