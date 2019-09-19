Об этом сообщает CNA.

"Решение было принято, учитывая влияние, которое электронные сигареты оказывают на молодежь сегодня", - заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман журналистам через день после того, как Нью-Йорк стал вторым штатом США, который запретил ароматизированные электронные сигареты.

По ее словам, будет принято распоряжение о запрете продукции, которая, по мнению правительства, будет помогать усилиям по борьбе с табаком в стране.

Она добавила, что электронные сигареты представляют угрозу для здоровья, поскольку их используют как "олицетворение стиля", а не как одно из средств отказа от табака.

Ежегодно в стране умирает более 900 тысяч человек из-за болезней, вызванных табакокурением.

В Индии, население которой составляет 1,35 млрд человек, насчитывается 106 млн взрослых курильщиков. По численности людей, потребляющих табак, эта страна занимает второе место после Китая и является прибыльной для таких фирм, как Juul и Philip Morris.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения США анонсировало подготовку к запрету продажи любых ароматических наполнителей для электронных сигарет. После этого губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо издал приказ о запрете продажи ароматизированных электронных сигарет.

Ужесточить стандарты производства наполнителей для электронных сигарет американские власти мотивировали смерти, связанные, по мнению врачей, с вейпингом - вдыханием паров с различными ароматическими добавками. Так, по официальной информации, только в США сегодня зафиксировано 6 смертей и более 450 случаев заболеваний в 33 штатах, скорее только вызванных курением электронных сигарет.





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