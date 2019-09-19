Об этом на встрече с уполномоченным Президента по правам ребенка Николаем Кулебой сказала министр образования и науки Анна Новосад, сообщает Офис Президента.

«Дети должны приходить в школу подготовленными, а это - задача дошкольного образования. Но сейчас 34 тысячи детей в стране не имеют возможности посещать детский сад из-за отсутствия свободных мест. Это касается и больших городов, и сел. Поэтому вопросы развития дошкольного образования и создания достойных условий труда для работников являются приоритетом для министерства», - отметила Новосад.

Целью встречи было обсуждение актуальных вопросов, связанных с реализацией конституционного права ребенка на образование.

Николай Кулеба отметил, что вложение средств в раннее развитие ребенка - это инвестиции в будущее, потому что именно в дошкольном возрасте формируются базовые личностные качества.

«Дошкольное образование должно отвечать потребностям ребенка и обеспечивать соблюдение его интересов», - подчеркнул уполномоченный Президента по правам ребенка.

Также во время встречи обсудили перспективы развития среднего образования, внедрения профильного среднего образования, реформирования интернатных заведений, обеспечение учебных заведений транспортом, питание детей в школах.

Новосад подчеркнула, что министерство будет продолжать реформирование украинской школы с учетом лучших отечественных и международных практик.

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