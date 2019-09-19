Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"19 сентября облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем в западных и северных областях кое-где небольшой дождь. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°, днем 12-17°, на юге страны 16-21°, в Карпатах в течение суток 1-3° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве 19 сентября облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 13-15°.

В Киевской области также облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кое-где небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 12-17°.

20-21 сентября в Украине облачно с прояснениями. 20 сентября ночью в западной части, днем в большинстве областей, кроме юга и Закарпатья, 21 сентября в восточной части небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, 21 сентября в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла, на Закарпатье, в южных, 20 сентября и в восточных областях 16-19°. В Карпатах без существенных осадков; ночью заморозки 0-2°, днем 1-5° тепла.

В Киеве и столичной области 20-21 сентября облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем 20 сентября небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 20 сентября 4-9° тепла, 21 сентября 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла.

22-23 сентября в Украине без осадков, лишь 22 сентября на севере Левобережья небольшой дождь. Температура ночью 2-8° тепла, днем 12-18°, 23 сентября на западе и юге страны до 23°.

В Киеве и Киевской области 22-23 сентября без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.

Также синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине 19-20 сентября и порывах ветра 15-20 м/с 19 сентября.

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