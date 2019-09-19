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|РФ готовит "элитных диверсантов" — перебрасывает на Донбасс спецназовцев
|19.09.2019 11:00
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Об этом во время брифинга сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны.
"Командование ВС РФ усиливает подразделения российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях за счет назначения на первичные офицерские должности выпускников российских высших военно-учебных заведений. В то же время для повышения уровня специальной подготовки диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, через неконтролируемые Украиной участки границы продолжают прибывать военнослужащие из элитных подразделений спецназначения ВС РФ", - сообщил Гуцуляк.
По информации разведчиков, вновь прибывшие на оккупированную территорию кадровые российские военнослужащие отличаются крайне негативным отношением к местному населению, особенно к так называемым "новым гражданам России", которые работают в системе тылового обеспечения оккупантов. В связи с этим возросло количество применения оружия при возникновении конфликтных ситуаций. В частности, по словам представителя,15 сентября при попытке применить оружие в общественном месте во время спора с представителями т.н. "местных правоохранительных органов", был тяжело ранен российский оккупант.