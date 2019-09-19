«Шахтер» уступил «Манчестер Сити»: обзор матча и фоторепортаж
19.09.2019 11:19
«Шахтер» уступил «Манчестер Сити»: обзор матча и фоторепортаж
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19.09.2019
Харьков, Украина
Reuters, informator.ua
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Метки: футбол, Шахтер, Лига Чемпионов УЕФА, Манчестер Сити.
«Шахтер» уступил «Манчестер Сити»: обзор матча и фоторепортаж
В среду, 18 сентября, на стадионе ОСК «Металлист» в Харькове «Шахтер» стартовал в Лиге Чемпионов и сразу против наиболее грозной команды квартета. Первым соперником украинской команды стал грозный «Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии. Своеобразный экзамен фаворитом турнира «Шахтер», к сожалению, не прошел. К этой встрече «Манчестер Сити» подходил с кадровыми потерями, причем у чемпиона Англии появились проблемы с формированием стартового состава. Речь идет о травме двух центрбеков — Эмерика Ляпорта и Джона Стоунза. В результате пару Отаменди в центре обороны составил номинальный хавбек Фернандиньо. Правда, о проблемах в обороне у «горожан» говорить по традиции не приходилось, хотя и «Шахтер» периодами забирал мяч себе под контроль. Однако слишком хорошо было видно — то, что «горняки» делали с огромным напряжением сил, «горожане» повторяли, особо не напрягаясь. Особенно наглядно это становится, если посмотреть на статистику подборов — «Манчестер Сити» всегда был на шаг (а то и не на один) впереди. Это же отразилось и на счете после первого тайма. Сначала, на 24-й минуте центрбеки «Шахтера» упустили Рияда Мареза, который добил мяч после удара с линии штрафной от Гюндогана. А за семь минут до конца первого тайма эти игроки поменялись местами — Марез ассистировал, а Гюндоган воспользовался дырой в обороне и неотразимо пробил по воротам Пятова. При этом нельзя сказать, что «Шахтер» не угрожал воротам Эдерсона вовсе, однако практически вся угроза исходила от одного игрока в оранжево-черной форме — Тайсона. Оба раза он очень элегантными передачами выводил Мораеса на свидание с кипером. Бразильский украинец пробить Эдерсона не смог. Для того, чтобы расшевелить атаку «горняков», Луиш Каштру в перерыве заменил не самого активного Соломона на Евгения Коноплянку. Старт второго матча также начался в равной игре, и даже более того — именно хозяева могли забить во второй сорокапятиминутке первыми. Однако Жуниор Мораес из-за пределов штрафной пробил в сторону пустых ворот, но не по самим воротам. А спустя пару минут в воротах «горняков» едва не побывал третий мяч. Гюндоган пробил с линии штрафной, Пятов отбил и мяч отскочил к Кривцову, который не придумал ничего лучше чем выкатить его под удар Стерлингу. К счастью, англичанин пробил в штангу. А после этого на поле была только одна команда. Да, по статистике владения мячом и количества пасов «Шахтер» практически не уступал «Сити», однако по опасным моментам именно подопечные Пепа Гвардиолы доминировали — до 76-й минуты у «горожан» было немало возможностей забить третий. И на 76-й минуте им удалось отправить мяч в сетку ворот Пятова — Габриэль Жезус отметил свое возвращение на поле после травмы. 0:3 — именно с таким счетом закончился матч в Харькове. К слову, как и в прошлом сезоне. Хотите позитив? Ну, украинская команда владела мячом чуть больше — 51 на 49. Шахтер: Пятов, Исмаили — Кривцов — Матвиенко — Болбат, Соломон (Коноплянка, 46) — Тайсон — Алан Патрик (Антонио, 74) — Степаненко — Марлос, Мораес (Дентиньо, 77). Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер (Канселу, 82) — Отаменди — Зинченко — Фернандиньо, Родри Эрнандес (Менди, 83) — де Брюйне (Бернарду Силва, 78) — Стерлинг — Гюндоган — Марез, Габриэл Жезус. Голы: Марез, 24; Гюндоган, 38; Жезус, 76. Карточки: Родри, 28. Впрочем, справедливости ради от «Шахтера» никто и не ждал борьбы за первое место с «Манчестер Сити». Самые главные матчи у команды Каштру будут впереди, ведь помимо «горожан» в группе с «оранжево-черными» играют «Аталанта» и «Динамо» (Загреб).