«Шахтер» уступил «Манчестер Сити»: обзор матча и фоторепортаж

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К этой встрече «Манчестер Сити» подходил с кадровыми потерями, причем у чемпиона Англии появились проблемы с формированием стартового состава. Речь идет о травме двух центрбеков — Эмерика Ляпорта и Джона Стоунза. В результате пару Отаменди в центре обороны составил номинальный хавбек Фернандиньо. Правда, о проблемах в обороне у «горожан» говорить по традиции не приходилось, хотя и «Шахтер» периодами забирал мяч себе под контроль.

Однако слишком хорошо было видно — то, что «горняки» делали с огромным напряжением сил, «горожане» повторяли, особо не напрягаясь. Особенно наглядно это становится, если посмотреть на статистику подборов — «Манчестер Сити» всегда был на шаг (а то и не на один) впереди. Это же отразилось и на счете после первого тайма. Сначала, на 24-й минуте центрбеки «Шахтера» упустили Рияда Мареза, который добил мяч после удара с линии штрафной от Гюндогана. А за семь минут до конца первого тайма эти игроки поменялись местами — Марез ассистировал, а Гюндоган воспользовался дырой в обороне и неотразимо пробил по воротам Пятова.

При этом нельзя сказать, что «Шахтер» не угрожал воротам Эдерсона вовсе, однако практически вся угроза исходила от одного игрока в оранжево-черной форме — Тайсона. Оба раза он очень элегантными передачами выводил Мораеса на свидание с кипером. Бразильский украинец пробить Эдерсона не смог. Для того, чтобы расшевелить атаку «горняков», Луиш Каштру в перерыве заменил не самого активного Соломона на Евгения Коноплянку.

Старт второго матча также начался в равной игре, и даже более того — именно хозяева могли забить во второй сорокапятиминутке первыми. Однако Жуниор Мораес из-за пределов штрафной пробил в сторону пустых ворот, но не по самим воротам. А спустя пару минут в воротах «горняков» едва не побывал третий мяч. Гюндоган пробил с линии штрафной, Пятов отбил и мяч отскочил к Кривцову, который не придумал ничего лучше чем выкатить его под удар Стерлингу. К счастью, англичанин пробил в штангу.

А после этого на поле была только одна команда. Да, по статистике владения мячом и количества пасов «Шахтер» практически не уступал «Сити», однако по опасным моментам именно подопечные Пепа Гвардиолы доминировали — до 76-й минуты у «горожан» было немало возможностей забить третий. И на 76-й минуте им удалось отправить мяч в сетку ворот Пятова — Габриэль Жезус отметил свое возвращение на поле после травмы. 0:3 — именно с таким счетом закончился матч в Харькове. К слову, как и в прошлом сезоне. Хотите позитив? Ну, украинская команда владела мячом чуть больше — 51 на 49.

Шахтер: Пятов, Исмаили — Кривцов — Матвиенко — Болбат, Соломон (Коноплянка, 46) — Тайсон — Алан Патрик (Антонио, 74) — Степаненко — Марлос, Мораес (Дентиньо, 77).

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер (Канселу, 82) — Отаменди — Зинченко — Фернандиньо, Родри Эрнандес (Менди, 83) — де Брюйне (Бернарду Силва, 78) — Стерлинг — Гюндоган — Марез, Габриэл Жезус.

Голы: Марез, 24; Гюндоган, 38; Жезус, 76.

Карточки: Родри, 28.

Впрочем, справедливости ради от «Шахтера» никто и не ждал борьбы за первое место с «Манчестер Сити». Самые главные матчи у команды Каштру будут впереди, ведь помимо «горожан» в группе с «оранжево-черными» играют «Аталанта» и «Динамо» (Загреб). Фоторепортажи Популярные теги музыка, стихийные бедствия, путешествия, ВСУ, женщины, традиции, военная техника, Путин, протесты, катастрофы, парады, юмор, Львов, корабли, транспорт, милиция, спорт, технологии, вера, Верховная Рада, Сергей Смоленцев, марш, митинги, цирк, концерты, США, беспорядки, природа, Олимпиада, животные, фотография, учения, фотоконкурсы, политика, НАТО, автомобили, кошки, столкновения, ВМС, общество, солдат, акции, экология, политики, Одесса, полиция, Донбасс, Россия, самолеты, Шахтер, люди, авиация, АТО, Майдан, бизнес, фотопроект, досуг, дизайн, аннексия Крыма, #Євромайдан, Александр Зубко, живопись, город, знаменитости, мир, Карпаты, заводы, пейзажи, Нацгвардия, оккупация, архитектура, Динамо, соревнования, праздники, выборы, фестивали, суд, Порошенко, тест-драйв, культура, мода, Дмитрий Дятлов, история, искусство, выставки, дети, Львів, Киев, фотоподборки, мотоциклы, уикенд, ЗСУ, футбол, зима, портрет, туризм, джаз, война, церковь, Саакашвили Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис музыка, стихийные бедствия, путешествия, ВСУ, женщины, традиции, военная техника, Путин, протесты, катастрофы, парады, юмор, Львов, корабли, транспорт, милиция, спорт, технологии, вера, Верховная Рада, Сергей Смоленцев, марш, митинги, цирк, концерты, США, беспорядки, природа, Олимпиада, животные, фотография, учения, фотоконкурсы, политика, НАТО, автомобили, кошки, столкновения, ВМС, общество, солдат, акции, экология, политики, Одесса, полиция, Донбасс, Россия, самолеты, Шахтер, люди, авиация, АТО, Майдан, бизнес, фотопроект, досуг, дизайн, аннексия Крыма, #Євромайдан, Александр Зубко, живопись, город, знаменитости, мир, Карпаты, заводы, пейзажи, Нацгвардия, оккупация, архитектура, Динамо, соревнования, праздники, выборы, фестивали, суд, Порошенко, тест-драйв, культура, мода, Дмитрий Дятлов, история, искусство, выставки, дети, Львів, Киев, фотоподборки, мотоциклы, уикенд, ЗСУ, футбол, зима, портрет, туризм, джаз, война, церковь, СаакашвилиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Reuters, informator.ua Харьков, Украина 19.09.2019



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