Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал Радио Свобода.

«Во-первых, оно не будет проводиться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. То есть, это не отступление», - цитирует издание Загороднюка.

По словам министра, определяющим для украинской стороны будет то, чтобы разведение сил происходило с обеих сторон линии разграничения. Сейчас Генштаб работает над планом разведения, который должен учесть все риски, и который впоследствии будет «представлен».

Министр уверил, что в отношении каждого участка разведения будет проведена подготовительная работа.

«И конечно, по каждому из этих участков будет идти подготовка, объяснение, изучение всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности ... Это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. Мы говорили и с военными, и с Генштабом, никто не будет делать это без подготовки. Это будет сделано правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно, мы будем следить за тем, чтобы та сторона также это делала», - отметил министр обороны.

По словам Загороднюка, военные, с которыми этот вопрос обсуждали, воспринимают его как часть стратегии. «Те, с кем мы общались, относятся к этому, как к стратегии. Это вопрос их безопасности также», - добавил Загороднюк.

Как в Facebook в среду, 18 сентября, сообщал пресс-центр штаба ОС со ссылкой на командующего ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, вооруженные силы Украины проводят подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

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