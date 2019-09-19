19 сентября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Это не отступление: министр обороны объяснил, как будет происходить разведение войск • РФ готовит "элитных диверсантов" — перебрасывает на Донбасс спецназовцев • Кличко просит Раду о досрочных выборах • В Украине станет еще холоднее: синоптики сказали, где "подморозит" больше всего • В Украине 34 тысячам малышей не хватает мест в детсадах • Индия также запретила "ароматные" электронные сигареты • Институт Нацпамяти продолжит работу над начатыми проектами — Вятровичвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: газ, Россия, Газпром, Европа, Северный поток-2. 19 сентября 13газ, Россия, Газпром, Европа, Северный поток-2. Чи зможе Київ наполягти на газовому договорі про транзит російського газу з 2020-го? В Брюсселі починається новий раунд переговорів між Україною, РФ та ЄС. Москва опинилась невигідній ситуації та намагається якомога швидше добудувати "Північний потік-2". Фоторепортажи Популярные теги природа, солдат, технологии, парады, история, уикенд, полиция, столкновения, праздники, фотопроект, фотоконкурсы, традиции, Верховная Рада, Порошенко, музыка, суд, город, беспорядки, самолеты, цирк, Одесса, туризм, выставки, Александр Зубко, мотоциклы, культура, бизнес, ЗСУ, марш, Динамо, ВМС, фестивали, аннексия Крыма, путешествия, Донбасс, фотоподборки, соревнования, оккупация, животные, кошки, акции, спорт, дети, ВСУ, портрет, зима, Саакашвили, пейзажи, фотография, Шахтер, Киев, живопись, женщины, стихийные бедствия, военная техника, транспорт, Львів, митинги, милиция, мода, Львов, футбол, вера, #Євромайдан, Россия, США, знаменитости, политики, джаз, общество, Сергей Смоленцев, церковь, политика, протесты, катастрофы, корабли, учения, Дмитрий Дятлов, концерты, архитектура, Путин, искусство, экология, досуг, юмор, выборы, автомобили, война, НАТО, дизайн, Карпаты, тест-драйв, люди, авиация, заводы, Нацгвардия, АТО, Майдан, Олимпиада, мир Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис природа, солдат, технологии, парады, история, уикенд, полиция, столкновения, праздники, фотопроект, фотоконкурсы, традиции, Верховная Рада, Порошенко, музыка, суд, город, беспорядки, самолеты, цирк, Одесса, туризм, выставки, Александр Зубко, мотоциклы, культура, бизнес, ЗСУ, марш, Динамо, ВМС, фестивали, аннексия Крыма, путешествия, Донбасс, фотоподборки, соревнования, оккупация, животные, кошки, акции, спорт, дети, ВСУ, портрет, зима, Саакашвили, пейзажи, фотография, Шахтер, Киев, живопись, женщины, стихийные бедствия, военная техника, транспорт, Львів, митинги, милиция, мода, Львов, футбол, вера, #Євромайдан, Россия, США, знаменитости, политики, джаз, общество, Сергей Смоленцев, церковь, политика, протесты, катастрофы, корабли, учения, Дмитрий Дятлов, концерты, архитектура, Путин, искусство, экология, досуг, юмор, выборы, автомобили, война, НАТО, дизайн, Карпаты, тест-драйв, люди, авиация, заводы, Нацгвардия, АТО, Майдан, Олимпиада, мирВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Чи зможе Київ наполягти на газовому договорі про транзит російського газу з 2020-го? В Брюсселі починається новий раунд переговорів між Україною, РФ та ЄС. Москва опинилась невигідній ситуації та намагається якомога швидше добудувати "Північний потік-2". 19.09.2019



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