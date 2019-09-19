Нова схема «Газпрому»: Росія не хоче договору на транзиту газу через Україну
19.09.2019 11:57
19 сентября
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19.09.2019
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Метки: газ, Россия, Газпром, Европа, Северный поток-2.
19 сентября
Чи зможе Київ наполягти на газовому договорі про транзит російського газу з 2020-го? В Брюсселі починається новий раунд переговорів між Україною, РФ та ЄС. Москва опинилась невигідній ситуації та намагається якомога швидше добудувати "Північний потік-2".