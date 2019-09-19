Об этом заявил в интервью Радио Свобода министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"У нас вообще вопрос развития ВМС - это вопрос очень серьезного пересмотра. Потому что, как известно, вышла из Крыма очень небольшая часть, некоторые из них уволились после этого. И нам надо полностью перестраивать ВМС. Т.е. это не вопрос только личного состава, это вообще вопрос развития ВМС. Есть новая концепция, которая уже была разработана. Но, к сожалению, мало из этой концепции было реализовано. То есть мы должны ее сейчас полностью вводить. И вообще это полный пересмотр того, каким образом будет ВМС развиваться", - сказал Загороднюк.

По его словам, на перестройку ВМС уйдут годы, однако саму реформу запустят довольно быстро. Глава Минобороны также назвал главные приоритеты реформирования.

"В первую очередь, это развитие инфраструктуры. Есть такой вопрос, как развитие военный инфраструктуры и предотвращение захода вражеских сил с моря. Это первое. И, конечно, развитие самих кораблей. То есть наращивание возможностей. И также это развитие личного состава, тренировки, изменение доктрины", - сказал он.

Как сообщал Укринформ, 29 августа Верховная Рада ІХ созыва назначила Андрея Загороднюка министром обороны Украины.

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