Еще недавно мы загорали на пляжах и наслаждались летним солнцем, но сентябрь преподнес нам неприятный сюрприз. Осень решила прийти без долгой раскачки и сразу заставила пересмотреть свой гардероб в поисках теплых вещей. Не все жители Киева успели подобрать свой лук для такой прохладной осени, а потому, судорожно перебирая гардероб, думали больше о тепле, чем моде. Кожанки, свитера и даже куртки с мехом — вот неполный того, в чем согреваются жители Киева сегодня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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