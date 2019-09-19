|Кыргызстан и Таджикистан согласовали отвод войск на границе
|19.09.2019 13:51
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Об этом сообщает Радио Свобода.
"До 18 часов вчерашнего дня обе стороны вывезут с границы дополнительные силы и боевую технику", - говорится в сообщении.
Кроме этого, обе стороны пришли к единому мнению о том, что Кыргызстан снесёт наблюдательную вышку, а Таджикистан — не будет её строить.
Переговоры, которые возглавляли премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалы Абылгазиев, начались накануне вечером и закончились в среду утром. Поводом стал вооруженный конфликт 16 сентября, который унес жизни четырех пограничников с обеих сторон.