Об этом сообщает Радио Свобода.

"До 18 часов вчерашнего дня обе стороны вывезут с границы дополнительные силы и боевую технику", - говорится в сообщении.

Кроме этого, обе стороны пришли к единому мнению о том, что Кыргызстан снесёт наблюдательную вышку, а Таджикистан — не будет её строить.

Переговоры, которые возглавляли премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода и премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалы Абылгазиев, начались накануне вечером и закончились в среду утром. Поводом стал вооруженный конфликт 16 сентября, который унес жизни четырех пограничников с обеих сторон.

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