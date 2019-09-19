Министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео допроса "террориста" 42-летнего Алексея Белько, захватившего 18 сентября мост Метро в Киеве. Кроме того, Аваков заявил о намерении взять на поруки бывшего военного: "Это правда.. каждый человек должен нести ответственность за свои поступки... Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков.. правда и это... Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже... Хочу, что б появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит... Обращусь в суд с ходотайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД, и ребят, проводившего вчерашнее задержание. Мы так решили! p.s. .. видео этого ночного разговора мне рарешило опубликовать следствие... (хотя какой разговор.. скорее исповедь..) Присоеденяйтесь и помогайте.!" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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