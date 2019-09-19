В Кении заметили редкостную пятнистую зебру – на ее теле нет ни одной полоски. Поймал удивительное животное в объектив гид национального парка Масаи Мара. Лошаку едва исполнилась неделя, он был еще слабым и не отходил от матери.

Сотрудники заповедника предположили, что детеныш родился с редкостным генетическим отклонением. Чрезмерное количество меланина повлияло на пигментацию шерсти – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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