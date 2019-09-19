За законопроект №1076 проголосовали 292 народных депутатов.

Как сообщает пресс-служба ProZorro, новая редакция содержит ряд нововведений - повышение эффективности закупок, введение ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, усовершенствование механизма обжалования, гармонизация с международными стандартами.

"Новая редакция закона снижает порог для обязательного проведения закупок через Prozorro с 200 до 50 тысяч гривен. Это значит, что более четверти миллиона процедур в год теперь будут происходить в системе и иметь этап аукциона. Благодаря этому дополнительная экономия может составлять до 9 млрд грн в год", - говорится в сообщении.

Бизнес, который победил в тендере, будет иметь 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении.

"Это позволит предпринимателям не потерять тендер, а госзаказчикам - сохранить наиболее экономически выгодное предложение", - сообщили в компании.

Среди изменений - возвращение платы в случае удовлетворения жалобы поставщика, оплата жалобы через систему, механизмы антитроллинга. Так, для противодействия троллинга и блокирования тендера к рассмотрению будут приниматься только проплаченные жалобы, а отозвать их будет невозможно.

Бизнес также будет иметь возможность обжаловать отмену процедуры и отклонения всех предложений. Отменять процедуру при обжаловании запрещено. За невыполнение решения АМКУ предусмотрена ответственность руководителя заказчика и штраф в 85 тыс. грн.

В новой редакции закона усилена ответственность за нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков. Также в законопроекте появляется новая норма, в которой ответственность за нарушение законодательства в сфере публичных закупок будет распространяться и на руководителя заказчика.

Нововведения вступают в силу через полгода после опубликования.

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