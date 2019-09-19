Бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко после долгих поисков, наконец, устроилась на работу. Как следует из опубликованного видео, она будет освещать работу Верховной Рады на телеканале Zik, принадлежащем Тарасу Козаку - соратнику Виктора Медведчука.

Савченко станет ведущей телешоу “Комментатор. Верховная Рада с инсайтом“, в котором будет рассказывать “о секретах украинского парламента“. Видео-анонс нового теле-формата с участием экс-депутатки опубликован на YouTube-канале Zik:





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