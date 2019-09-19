В Ирландии создали 90-метровый ковер по мотивам популярного киносериала "Игра престолов" – на гобелене изобразили основные сцены из жизни героев фильма.

Сейчас произведение демонстрируется на выставке во французском городе Байо. На создание ковра ушло два месяца безостановочной работы.

На выставке ковер разместили рядом со средневековым "собратом", на котором изображены битва при Гастингсе и завоевание Англии в XI веке.

Большинство эпизодов "Игры престолов" были сняты в Ирландии, и только за прошлый год благодаря популярному фильму страна заработала 60 миллионов фунтов стерлингов (почти два миллиарда гривен) – отметили – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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