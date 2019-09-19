Видео из Индии, где собака отчаянно пыталась спасти своих новорожденных щенят, застрявших под руинами рухнувшего дома, настолько умилило пользователей сети, что ролик уже набрал более двух миллионов просмотров.

События, снятые в коротком видео, произошли на развалинах подмытого дождем дома – спасателям сообщили, что между руин отчаянно скулит пес. Когда они прибыли на место происшествия, то поняли, что под развалинами находятся маленькие щенята.

Собака отчаянно пыталась помочь своим детенышам – вместе со спасателями рыла землю и грызла камни зубами, пытаясь добраться до малышей.

Специалисты опасались, что песики задохнулись, однако, наблюдая за их отчаянной мамой, поисков не прекращали и в конце концов малышей вызволили – целыми и невредимыми – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира