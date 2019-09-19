Украинские миротворцы на вертолетах МИ-24 нанесли удар по укреплением повстанцев в джунглях Демократической республики Конго, сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщают в Минобороне, на днях, в связи с обострением ситуации на юге Конго, два экипажа Ми-24, которые находились в режиме ожидания на аэродроме Гома, были подняты по тревоге и направлены Миссией в район активизации группировок боевиков в провинции Южное Киву. Задачами украинских летчиков была воздушная разведка определенных районов и демонстрация силы.

Также отмечается, что в конце июня экипажи Ми-24 были привлечены к проведению военный операции сил Миссии ООН под кодовым названием "Гера". Основной целью операции была ликвидация боевиков одного из незаконных вооруженных формирований в провинции Итури, которые долго время терроризировали местное население.

Напомним, в июле Украина впервые направила миротворцев в Мали. В составе многопрофильной интегрированной Миссии ООН будет пока пять украинских специалистов.







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