Гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус назначил четырех руководителей ключевых направлений деятельности концерна. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома в четверг, 19 сентября. "Заместителем генерального директора госконцерна по вопросам трансформаций стал Роман Бондарь.

Закупками будет заниматься Надежда Бегун, один из драйверов Prozorro, финансово-экономическим блоком будет руководить Сергей Иванюта, а Олег Яковенко возглавит так называемый проектный офис УОП", - сказано в сообщении.

При выборе новых руководителей для Укроборонпрома ориентировались на опыт реформирования и управления изменениями в крупных компаниях со сложной структурой собственности; экспертиза по разработке и внедрению корпоративной стратегии; понимание специфики и проблем промышленного комплекса Украины; независимость и отсутствие конфликта интересов в отрасли; положительная деловая репутация.

Также известно, что до назначений новые руководители подали электронные декларации, прошли ряд собеседований, спецпроверки и полиграф.

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