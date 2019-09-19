На острове Хортица в Запорожской области ученые раскопали древнее святилище. По словам исследователей, оно является ровесником пирамиды Хеопса. Сейчас исследование находки продолжается.

Святилище находилось под слоем почвы почти пять тысяч лет, и обнаружили его случайно: старший научный сотрудник Национального заповедника "Хортица", археолог Дмитрий Никоненко гулял по Хортице с сыном и обратил внимание на выход горной породы, которой на этом месте, по его словам, не должен был находиться.

Дмитрий вместе с коллегами начал раскопки и обнаружил древнее святилище.

"Это было культовое здание, так называемое святилище, где проводили определенные ритуалы в свое время, это примерно три-четыре тысячи лет назад, это эпоха бронзы", – пояснил Никоненко.

Святилище – это круг диаметром девять метров, сложенный из небольших камней. Тут же нашли древнее оружие, которое приносили в жертву богам для успешной охоты или победы в бою.

"Это камень для пращи, его использовали для метания", – объяснила волонтер Анна Головко.

Пять лет назад на острове уже нашли похожее святилище, но меньшего размера. Оба сооружения, предполагают ученые, построили во времена раннего бронзового века племена, пришедшие с востока, а посвятили святилища девяти днепровским порогам, которые из-за громкого шума вызывали у предков тайный ужас.

"Благодаря днепровским порогам у нас так много этих археологических памятников", – объяснил археолог Вячеслав Зайцев в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Раскопки святилища продлятся до октября, и после исследований его начнут показывать туристам.

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