В Одессе создали самый длинный в Украине трамвай.

Дизайн и оснащение разрабатывали местные специалисты. За основу взяли кузов чешского трамвая. Электротранспорт 40 мастеров собирали почти полтора месяца. Длина трамвая – почти 31 метр.

В салоне довольно просторно, а в центральной секции – низкий пол и есть пандус. Чтобы вызвать водителя, довольно нажать кнопку оповещения. Назвали трамвай символически – "Одиссей Макс". Пока он курсирует по городу в тестовом режиме – пустой, а уже с октября будет перевозить пассажиров.

"Это трехсекционный вагон большой вместимости. Общая пассажировместимость – порядка 280 человек. Сидячих мест – 62", – рассказал главный инженер "Одесгорэлектротранс" Александр Каташинский в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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