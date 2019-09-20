Об этом информирует столичная прокуратура.

"Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое повлекло тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В прокуратуре отмечают, что каких-либо требований корыстного или политического содержания преступник не выдвигал, а свои действия ничем не аргументировал.

На месте совершения преступления, а также в других местах, где были проведены неотложные обыски, взрывчатки и оружия не нашли.

Как сообщал Укринформ, 18 сентября движение на мосту Метро в Киеве преступник заблокировал. Он расстрелял полицейский дрон и угрожал взорвать мост. Полиция на 4 часа перекрыла движение автомобилей и поездов метро по мосту.

Злоумышленника задержали. Им оказался прежний участник АТО, 42-летний Алексей Белько, выходец из аннексированного Крыма.

Ранее он проходил службу по контракту в подразделении обеспечения командования Сил специальных операций. В июле 2019 года он был уволен со службы за невыполнение условий контракта.

В спецоперации по задержанию злоумышленника на мосту Метро было задействовано около 300 правоохранителей.

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